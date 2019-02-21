Названы новые даты выхода в прокат масштабного фэнтези "Аванпост"

Фантастическая милитари-дилогия Егора Баранова "Аванпост" - один из самых ожидаемых проектов года. Она позиционировалась прежде, как сериал, но продукт получился такого качества, что было решено выпустить его в прокат в виде двух фильмов. Планировалось ранее выпустить "Аванпост" в начале года. Однако сегодня объявлено, что даты выхода в прокат изменились. Первый фильм появится на экранах кинотеатров 21 ноября 2019 года, второй - 9 мая 2020 года.

Информацию о прокате распространил производитель проекта - телеканал ТВ-3. Кинотеатральным прокатчиком выступает компания "Каропрокат". Стоит напомнить, что "Аванпост" уже стал призером международного фестиваля Accolade Global Film Competition (США), а саундтрек к фильму, сочиненный Райаном Оттером ("Гоголь"), был награжден международной премией Global Music Awards. Мировая премьера первой части "Аванпоста" состоится 15 марта 2019 года в столице Силиконовой долины - Сан-Хосе (Калифорния) на международном фестивале Cinequest. "Аванпост" - единственная картина из России, пробившаяся в шорт-лист фестиваля. Думается, что в связи с такой громкой премьерой и перенесены даты проката в России. Кстати, по источникам обозревателя "РГ", для международной премьеры "Аванпоста" рассматривали и престижный кинофестиваль в Торонто, однако, по каким-то причинам - не сложилось. Обозреватель "РГ" посмотрела первую часть фильма "Аванпост" на одном из кинорынков, и заверяет зрителей, что их ждет очень качественный проект в жанре фэнтези.

Режиссер кинотрилогии "Гоголь" Егор Баранов и автор блокбастера "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Илья Куликов - эти имена хорошо знакомы любителям кино и сериалов. Они же и авторы "Аванпоста". Мир этого проекта демонстрирует жизнь осажденной Москвы и ее обитателей в недалеком будущем. Из-за внезапного и необъяснимого происшествия связь горожан с большей частью населения Земли оборвалась. Герои фильма - военные, ученые и команда телерепортеров - отправляются в зону карантина, чтобы выяснить, кто или что уничтожает все живое. В главных ролях известные российские актеры: Петр Федоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Ксения Кутепова.

По словам продюсера "Аванпоста" Валерия Федоровича, первые материалы со съемочной площадки продемонстрировали высокий коммерческий потенциал "Аванпоста", поэтому создатели дилогии приняли решение перенести выход фильмов на более кассовые даты.

"Конец осени - это время, когда на экраны выходят перспективные картины для широкой аудитории, прежде всего, взрослой. У "Аванпоста" есть все составляющие для успешного проката: закрученная и таинственная история, классный экшн с использованием новейшего вооружения и военной техники, большое количество спецэффектов и компьютерной графики, сильный актерский состав и талантливый режиссер, который умеет делать большое зрительское кино. Поэтому мы решили, что первый "Аванпост" появится в кинотеатрах 21 ноября. Для второго "Аванпоста" мы запланировали выход на 9 мая 2020 года. Наш фильм рассказывает о том, как российские военные вступают в битву с таинственным внешним врагом, и теперь только от них зависит, есть ли у человечества будущее. То есть, делают то, что всегда делали на протяжении мировой истории. Мы надеемся, что зрители, которые любят фантастику и хороший экшн, придут в кино, и "Аванпост" им понравится".

Режиссер Егор Баранов говорит, что "Аванпост" - это его признание в любви кинофантастике: от "Звездных войн" до "Бегущего по лезвию".