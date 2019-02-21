Названы новые даты выхода в прокат масштабного фэнтези "Аванпост"

Новости

В Башкирии закрыли клинику, лечившую детей без лицензии 13:15
Путин проведет совещания по подготовке поручений по Посланию 13:14
В крымских горах погиб турист 13:12
Прокуратура Беларуси предложила повысить статус антикоррупционных комиссий 13:10
Путин и Нетаньяху провели телефонный разговор 13:06
Социологи: Намеренное искажение русского языка раздражает россиян 13:03
Свердловчан предупредили о падении ступеней "Союз-2.1б" 13:00
Ради уменьшения госдолга в США предложили продать Канаде штат Монтана 12:55
Лидеры России и Саудовской Аравии оценили взаимодействие на энергорынках 12:55
Выданные до 1 ноября бумажные ПТС утвердили в правах 12:53
В Кремле заявили о продолжении сотрудничества с Венесуэлой 12:47
В Зауралье тюменских бизнесменов задержали за отстрел косуль 12:45
Израиль показал новую сверхзвуковую бетонобойную ракету Rocks 12:43
На побережье Азова нашли останки доисторического слона 12:42
ИААФ одобрила нейтральный статус 21-му российскому лекгоатлету 12:38
В Челябинске ускорили доставку почты 12:30
УАЗ "Хантер" стал грузовиком 12:22
Контрабандисты пытались ввести в РФ одежду под видом стройматериалов 12:21
Преступников, разыскиваемых в СНГ, смогут арестовать заочно 12:19
В Петербурге ограничат вход на станцию метро "Кировский завод" 12:17
Володин призвал фракции реагировать на сомнительные заявления депутатов 12:05
В брянских детсадах зафиксирована вспышка кишечной инфекции 12:01
В петербургской квартире под обоями нашли росписи в стиле модерн 12:00
Лукашенко анонсировал совещание с силовым блоком Беларуси 12:00
Ретейлеры предупредили о возможном дефиците молока 11:48
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
Как выбрать подарок мужчине на 23 февраля
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
В Гидрометцентре рассказали о погоде на конец зимы
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
Военные прокомментировали заявления президента о новейшем оружии
21.02.2019 12:55
Рубрика: Культура

Названы новые даты выхода в прокат масштабного фэнтези "Аванпост"

Текст: Сусанна Альперина
Фантастическая милитари-дилогия Егора Баранова "Аванпост" - один из самых ожидаемых проектов года. Она позиционировалась прежде, как сериал, но продукт получился такого качества, что было решено выпустить его в прокат в виде двух фильмов. Планировалось ранее выпустить "Аванпост" в начале года. Однако сегодня объявлено, что даты выхода в прокат изменились. Первый фильм появится на экранах кинотеатров 21 ноября 2019 года, второй - 9 мая 2020 года.
Кадр из фильма. Фото: ТВ 3 Кадр из фильма. Фото: ТВ 3
Кадр из фильма. Фото: ТВ 3
Фото: Централ Партнершип
21 февраля в прокат выходит одна из самых ожидаемых картин года

Информацию о прокате распространил производитель проекта - телеканал ТВ-3. Кинотеатральным прокатчиком выступает компания "Каропрокат". Стоит напомнить, что "Аванпост" уже стал призером международного фестиваля Accolade Global Film Competition (США), а саундтрек к фильму, сочиненный Райаном Оттером ("Гоголь"), был награжден международной премией Global Music Awards. Мировая премьера первой части "Аванпоста" состоится 15 марта 2019 года в столице Силиконовой долины - Сан-Хосе (Калифорния) на международном фестивале Cinequest. "Аванпост" - единственная картина из России, пробившаяся в шорт-лист фестиваля. Думается, что в связи с такой громкой премьерой и перенесены даты проката в России. Кстати, по источникам обозревателя "РГ", для международной премьеры "Аванпоста" рассматривали и престижный кинофестиваль в Торонто, однако, по каким-то причинам - не сложилось. Обозреватель "РГ" посмотрела первую часть фильма "Аванпост" на одном из кинорынков, и заверяет зрителей, что их ждет очень качественный проект в жанре фэнтези.

Режиссер кинотрилогии "Гоголь" Егор Баранов и автор блокбастера "Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел" Илья Куликов - эти имена хорошо знакомы любителям кино и сериалов. Они же и авторы "Аванпоста". Мир этого проекта демонстрирует жизнь осажденной Москвы и ее обитателей в недалеком будущем. Из-за внезапного и необъяснимого происшествия связь горожан с большей частью населения Земли оборвалась. Герои фильма - военные, ученые и команда телерепортеров - отправляются в зону карантина, чтобы выяснить, кто или что уничтожает все живое. В главных ролях известные российские актеры: Петр Федоров, Алексей Чадов, Константин Лавроненко, Светлана Иванова, Лукерья Ильяшенко и Ксения Кутепова.

По словам продюсера "Аванпоста" Валерия Федоровича, первые материалы со съемочной площадки продемонстрировали высокий коммерческий потенциал "Аванпоста", поэтому создатели дилогии приняли решение перенести выход фильмов на более кассовые даты.

Фото: Планета Информ
Мадс Миккельсен представил в Москве картину "Затерянные во льдах"

"Конец осени - это время, когда на экраны выходят перспективные картины для широкой аудитории, прежде всего, взрослой. У "Аванпоста" есть все составляющие для успешного проката: закрученная и таинственная история, классный экшн с использованием новейшего вооружения и военной техники, большое количество спецэффектов и компьютерной графики, сильный актерский состав и талантливый режиссер, который умеет делать большое зрительское кино. Поэтому мы решили, что первый "Аванпост" появится в кинотеатрах 21 ноября. Для второго "Аванпоста" мы запланировали выход на 9 мая 2020 года. Наш фильм рассказывает о том, как российские военные вступают в битву с таинственным внешним врагом, и теперь только от них зависит, есть ли у человечества будущее. То есть, делают то, что всегда делали на протяжении мировой истории. Мы надеемся, что зрители, которые любят фантастику и хороший экшн, придут в кино, и "Аванпост" им понравится".

Режиссер Егор Баранов говорит, что  "Аванпост" - это его признание в любви кинофантастике: от "Звездных войн" до "Бегущего по лезвию".

Культура Кино и ТВ Наше кино Гид-парк Кино и ТВ с Сусанной Альпериной
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Пенсии предложили передавать по наследству
Кораблям НАТО посоветовали не приближаться к Крыму
СМИ: Коалиция не хочет оставаться в Сирии после ухода США
Ради уменьшения госдолга в США предложили продать Канаде штат Монтана
В России появилась вторая женщина-миллиардер