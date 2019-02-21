День и ночь: новая коллекция Ton Jolì Femme ювелирного бренда Pasquale Bruni

В новой коллекции Ton Jolì Femme ювелирного бренда Pasquale Bruni узнаваемые цветы представлены в черном и белом цвете и символизируют день и ночь.

Этот контраст обеспечивает тандем насыщенного оникса и сочетающегося с перламутром белым агатом. Основой коллекции, которая включает колье, сотуары, броши, серьги и кольца, послужило розовое золото, а изящным дополнением стали бриллианты, интегрированные в миниатюрные листочки.

