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21.02.2019 / 13:56
Коллекция
День и ночь: новая коллекция Ton Jolì Femme ювелирного бренда Pasquale Bruni
Фото: Pasquale Bruni.
Фото: Pasquale Bruni.

В новой коллекции Ton Jolì Femme ювелирного бренда Pasquale Bruni узнаваемые цветы представлены в черном и белом цвете и символизируют день и ночь.

Этот контраст обеспечивает тандем насыщенного оникса и сочетающегося с перламутром белым агатом. Основой коллекции, которая включает колье, сотуары, броши, серьги и кольца, послужило розовое золото, а изящным дополнением стали бриллианты, интегрированные в миниатюрные листочки.
 

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