Омбудсмены России и Украины переговорили в Афинах

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова встретилась в Афинах с украинским омбудсменом Людмилой Денисовой.

Встреча произошла на конференции по случаю 20-летия института омбудсмена Греческой Республики. Ранее Денисова написала в Facebook, что у нее есть желание встретиться с Москальковой в Афинах ради обсуждения "вопроса соблюдения Россией норм международного гуманитарного права в отношении находящихся в заключенных граждан Украины", в частности, задержанных ранее в Керченском проливе украинских моряков.

Москалькова, в свою очередь, тоже выразила заинтересованность в обсуждении с Денисовой судьбы 43 задержанных на Украине россиян, находящихся там в местах заключения.

Так же Татьяна Москалькова в Афинах проведет несколько рабочих встреч. Среди них - с президентом Международного института омбудсменов Питером Тиндаллом и омбудсменом Греции Андреасом Поттакисом.