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21 февраля 2019 г.

Постановление правительства Пензенской области от 20 февраля 2019 года № 103-пП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области за IV квартал 2018 года"

Дата подписания 20 февраля 2019 г.
Опубликован 21 февраля 2019 г.

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), законами Пензенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО "О прожиточном минимуме в Пензенской области" (с последующими изменениями) и от 02.04.2013 № 2377-ЗПО "О потребительской корзине в Пензенской области" (с последующими изменениями), в целях определения уровня жизни населения Пензенской области и оказания социальной поддержки малоимущим гражданам, проживающим на территории Пензенской области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:

1. Установить по представлению Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области за IV квартал 2018 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.

Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов

 

Приложение к постановлению Правительства Пензенской области от 20.02.2019 № 103-пП

Величина прожиточного минимума

на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения

Пензенской области за IV квартал 2018 года

  В среднем
на душу населения		 в том числе по социально-демографическим группам
трудоспособное население пенсионеры дети
Величина прожиточного минимума 8774 9486 7291 9020
Стоимость потребительской корзины - всего 8198 8441 7291 9020
в том числе:        
продукты питания 3970 4088 3531 4368
непродовольственные товары 2104 2166 1871 2315
услуги 2124 2187 1889 2337
Расходы по обязательным платежам и сборам 576 1045    

 

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