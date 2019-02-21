Постановление правительства Пензенской области от 20 февраля 2019 года № 103-пП "Об установлении величины прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области за IV квартал 2018 года"

В соответствии с Федеральным законом от 24.10.1997 № 134-ФЗ "О прожиточном минимуме в Российской Федерации" (с последующими изменениями), законами Пензенской области от 23.05.2002 № 365-ЗПО "О прожиточном минимуме в Пензенской области" (с последующими изменениями) и от 02.04.2013 № 2377-ЗПО "О потребительской корзине в Пензенской области" (с последующими изменениями), в целях определения уровня жизни населения Пензенской области и оказания социальной поддержки малоимущим гражданам, проживающим на территории Пензенской области, руководствуясь Законом Пензенской области от 22.12.2005 № 906-ЗПО "О Правительстве Пензенской области" (с последующими изменениями), Правительство Пензенской области постановляет:
1. Установить по представлению Министерства труда, социальной защиты и демографии Пензенской области величину прожиточного минимума на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения Пензенской области за IV квартал 2018 года согласно приложению.
2. Настоящее постановление опубликовать в газете "Пензенские губернские ведомости" и разместить (опубликовать) на "Официальном интернет-портале правовой информации" (www.pravo.gov.ru) и на официальном сайте Правительства Пензенской области в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Председателя Правительства Пензенской области, координирующего вопросы трудовых отношений.
Исполняющий обязанности Губернатора Пензенской области Н.П.Симонов
Приложение к постановлению Правительства Пензенской области от 20.02.2019 № 103-пП
Величина прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения
Пензенской области за IV квартал 2018 года
|В среднем
на душу населения
|в том числе по социально-демографическим группам
|трудоспособное население
|пенсионеры
|дети
|Величина прожиточного минимума
|8774
|9486
|7291
|9020
|Стоимость потребительской корзины - всего
|8198
|8441
|7291
|9020
|в том числе:
|продукты питания
|3970
|4088
|3531
|4368
|непродовольственные товары
|2104
|2166
|1871
|2315
|услуги
|2124
|2187
|1889
|2337
|Расходы по обязательным платежам и сборам
|576
|1045
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