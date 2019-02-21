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Пьяный дебош избитого актера сериала "Солдаты" Абдулова попал на видео

ТВ и сериалы
    21.02.2019, 17:00
Текст:   Олег Усков
Фото: kino-teatr.ru Фото: kino-teatr.ru
Фото: kino-teatr.ru

В Сети опубликованы кадры с агрессивно настроенным и нетрезвым российским актером Виталием Абдуловым, вынужденным обратиться накануне за помощью медиков после конфликта в подъезде.

Напомним. В ночь на 20 февраля актер был доставили в больницу с ушибами мягких тканей головы.

Как поясняет публикующий видео канал РЕН ТВ, между артистом и соседями "произошла потасовка", в ходе которой - по рассказу очевидцев - пьяный актер "начал ломиться в квартиру к девушке, которая отмечала со своими друзьями 27-летие".

Фото: kinopoisk.ru
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Утверждается, что Абдулов "вел себя неадекватно", и им дважды пришлось вызывать полицию.

"Я знаю, кто здесь живет, кто снимает квартиру, кто ее сдает, кому - я все знаю. Завтра здесь будет все телевидение СССР", - хвалится на видео актер, после чего с угрожающими  словами: "Ты что, думаешь, что я шучу, что ли?", - переходит в наступление.

Вызывавшие полицию сообщили: Абдулов пожаловался прибывшим правоохранителям, что отмечавшая день рождения девушка якобы устроила в своей квартире притон.

Виталию Зинуровичу Абдулову 48 лет. Закончил Иркутский энергостроительный техникум по специальности "техник-строитель". После службы в армии работал монтажником, санитаром, администратором в кафе и телохранителем.

Кинокарьеру начал в нулевые ролями бандитов и милиционеров. Среди работ - фильмы и сериалы "Антикиллер", "Дальнобойщики", "Гражданин начальник", "Превосходство Борна" (таксист в эпизоде), "Солдаты", "Каменская", "Кадетство", "Ранетки".

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