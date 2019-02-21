Премьер-министр и Госдума обсудят запрет хостелов в жилых домах

Госдуме пришлось отложить рассмотрение во втором чтении законопроекта о запрете использовать жилые помещения под хостелы. Тема будет обсуждаться на встрече депутатов с главой кабмина Дмитрием Медведевым 25 февраля.

По данному законопроекту, который стал думским долгостроем, ведутся споры уже несколько лет (он был внесен еще в 2015 году, а первое чтение прошел в 2016-ом). Первоначальная редакция документа запрещает использовать жилые помещения в качестве гостиниц. Однако ко второму чтению "документ" оброс множеством поправок, делающих запрет на хостелы в жилых домах неоднозначным. Так, предлагалось разрешить хостелы при наличии решения общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме.

Глава фракции "Единая Россия" Сергей Неверов сообщил, что было принято решение все же вернуться к редакции документа, поддержанной в рамках первого чтения. То есть где содержится запрет на гостиницы в жилых домах.

Некоторые поправки к документу, сообщил депутат, носили "антиконституционный характер" и в случае включения в текст грозили наложением вето на закон со стороны Совфеда.

- Мы договорились, что 25-го числа четыре руководителя фракций будут встречаться с председателем правительства, - сообщил Неверов. - Мы обозначим нашу позицию и предложим вернуться к этому законопроекту в рамках той редакции, которая принята в первом чтении.