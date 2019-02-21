Преступников, разыскиваемых в СНГ, смогут арестовать заочно

Тех преступников, которые находятся в межгосударственном розыске на территории стран СНГ, смогут арестовывать заочно. Законопроект об этом прошел третье чтение в Госдуме.

Сейчас для задержания и экстрадиции необходимо решение о заключении лица под стражу. Но, как подчеркивают депутаты, на деле получить такое решение проблематично. Дело в том, что, по закону, избрание меры пресечения в виде заключения под стражу в отсутствие обвиняемого допускается, только если он объявлен в международный розыск.

Авторы - глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников и член комитета Отари Аршба - считают, что нововведения расширят возможности российских органов следствия и суда по применению данной меры пресечения. Они будут способствовать повышению эффективности межгосударственного розыска, считают инициаторы.