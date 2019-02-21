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21.02.2019 15:23
Рубрика: В мире

Президент Бразилии представил парламенту проект пенсионной реформы

Текст: Иван Карташов

Президент Бразилии Жаир Болсонаро в среду передал на рассмотрение в национальный конгресс проект реформы пенсионной системы страны. Законопроект предусматривает установление минимального возраста выхода на заслуженный отдых в 65 лет для мужчин и 62 - для женщин.

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В настоящее время бразильцы могут выходить на пенсию по старости в 65 и 60 лет для мужчин и женщин соответственно. Есть также возможность досрочного завершения трудовой деятельности для отдельных категорий граждан, таких, как работники сельскохозяйственной сферы. Сегодня они могут уйти на пенсию в 60 и 55 лет. Однако завершить трудовую деятельность можно досрочно, если рабочий стаж превышает 35 и 30 лет. В этом и кроются главные изменения предложенной реформы. Если законопроект утвердят в парламенте, такая возможность будет отменена.

Проект вводит новое понятие - минимальный трудовой стаж. Для обоих полов он одинаков - 20 лет. Каждый дополнительный год на работе увеличит будущую пенсию. При этом размер начислений будет зависеть от уровня заработной платы и взносов в государственный пенсионный фонд.

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Верхние и нижние значения пенсионных выплат будут регулироваться государством и не опустятся ниже минимального размера оплаты труда (около 17,5 тысяч рублей), но и не смогут превысить установленный потолок в 103 тысячи рублей. Эти цифры не являются константой и ежегодно индексируются с учетом инфляции.

Проектом реформы предусматривается 12-летний переходный период, после которого возможно очередное увеличение требований к минимальному трудовому стажу в зависимости от роста продолжительности жизни бразильцев.

В мире Южная Америка Бразилия
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