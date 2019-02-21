Прошьет любую систему ПРО: эксперт рассказал о возможностях "Циркона"

Российским гиперзвуковым крылатым ракетам "Циркон" достаточно пяти минут для того, чтобы уничтожить цели, расположенные в 500 километрах от берега. Причем поражение целей будет гарантированным.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на контр-адмирала в отставке Всеволода Хмырова, противник при этом, возможно, и сумеет обнаружить ракеты, однако перехватить их уже не успеет. По словам контр-адмирала, защиты от российских "Цирконов" попросту не существует, они буквально "прошивают любую систему ПВО и ПРО".

По мнению эксперта, американские установки Mk41, пригодные для пуска ракет Tomahawk, появились в Румынии неспроста. Всеволода Хмыров считает, что управлять ими будут центры принятия решений на североамериканской территории. Их удаленность создает для США иллюзию неуязвимости, но контр-адмирал развеял это обманчивое впечатление. Он отметил, что российские корабли смогут запустить сразу около 40 "Цирконов" по этим центрам из Западной Атлантики и Тихого океана. Это гарантирует их уничтожение.

Напомним, Владимир Путин в послании Федеральному собранию сказал о том, что скорость новой ракеты "Циркон" составляет девять махов, и она способна пролететь более тысячи километров. Такие ракеты поступят на вооружение российских кораблей и подлодок.