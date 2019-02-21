Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.02.2019,  
11:27
Текст:  Антон Валагин

Против лома нет приема: названа новая особенность "Циркона"

Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости
Фото: Ильдус Гилязутдинов/РИА Новости

Помимо скорости, важным достоинством гиперзвуковой ракеты "Циркон" является устойчивость траектории. К цели ракета идет как по рельсам, без рывков и рысканья. Это повышает надежность наведения.

Фото: Министерство обороны РФ
Испытания подводного комплекса "Посейдон" впервые показали на видео

- При этом возможность маневрировать у ракеты есть - правда, без больших перегрузок. Но и летящий по прямой "Циркон" перехватить невозможно - у противника просто не хватит на это времени. Против лома нет приема, - рассказал редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин озвучил характеристики гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон": дальность поражения более тысячи километров, скорость свыше 9 Махов. Новым оружием оснастят перспективные подлодки типа "Хаски" и модернизируемые атомные крейсеры: каа надводные, так и подводные.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
разработки
Фото: Михаил Метцель/POOL/ РИА Новости
Практически невидимый: в Иране высоко оценили возможности Т-90М 11:38
Владимир Путин раскрыл характеристики ракеты "Циркон" 20.02.2019
Путин назвал срок спуска на воду подлодки-носителя "Посейдона" 20.02.2019
ВМФ России
Фото: Виталий Аньков/ РИА Новости
Под Рязанью пройдут учения десантников трех стран 11:00
Корвет-невидимка Балтфлота "заминировал" море под Калининградом 20.02.2019
Действия эсминца США в Черном море отслеживают два российских корабля 19.02.2019
ракеты
Фото: Ренат Закиев
Сенсацией авиасалона стала новая крылатая ракета 20.02.2019
Началась подготовка к изготовлению опытной партии ракет "Сармат" 20.02.2019
Первый полк с "Авангардом" встанет на боевое дежурство в декабре 20.02.2019