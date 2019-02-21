Против лома нет приема: названа новая особенность "Циркона"

Помимо скорости, важным достоинством гиперзвуковой ракеты "Циркон" является устойчивость траектории. К цели ракета идет как по рельсам, без рывков и рысканья. Это повышает надежность наведения.

- При этом возможность маневрировать у ракеты есть - правда, без больших перегрузок. Но и летящий по прямой "Циркон" перехватить невозможно - у противника просто не хватит на это времени. Против лома нет приема, - рассказал редактор журнала "Национальная оборона" Александр Мозговой.

Напомним, в ходе послания Федеральному Собранию РФ президент России Владимир Путин озвучил характеристики гиперзвуковой противокорабельной ракеты "Циркон": дальность поражения более тысячи километров, скорость свыше 9 Махов. Новым оружием оснастят перспективные подлодки типа "Хаски" и модернизируемые атомные крейсеры: каа надводные, так и подводные.