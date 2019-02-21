Путин назначил Венедиктова замсекретаря Совбеза

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Александра Венедиктова заместителем секретаря Совета безопасности.

Напомним, что должность секретаря Совбеза занимает Николай Патрушев.

Александр Венедиктов родился 13 ноября 1978 года в Москве, в 2001 году окончил МГИМО и до 2007 года работал в центральном аппарате и загранучреждениях МИД.

С 2007 года Венедиктов перешел в аппарат Совета безопасности России, был консультантом, советником, главным советником, начальником департамента, референтом. В декабре 2016 года стал помощником секретаря Совбеза.