На МЦК установлен третий за неделю рекорд

Московское центральное кольцо (МЦК) снова побило рекорд по числу перевезенных пассажиров, сообщает пресс-служба столичной подземки.

Очередной рекорд был установлен в среду 20 февраля. "Ласточки" тогда смогли перевезти 523 тысячи пассажиров.

Предыдущий рекорд на МЦК был установлен днем ранее. Во вторник 19 февраля по кольцу проехало 519 тысяч пассажиров. Кроме того, рекордом отметился и понедельник, когда было перевезено 508 тысяч пассажиров.

Ранее в пресс-службе московского метрополитена "РГ" рассказали, что связывают рост числа пассажиров на Московском центральном кольце с временным закрытием участка Сокольнической линии от станции "Комсомольская" до станции "Бульвар Рокоссовского".