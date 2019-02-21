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21.02.2019 15:00
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

Певица Наталия Гулькина удивит поклонников новым масштабным шоу

Фото: Пресс-служба Наталии Гулькиной. Фото: Пресс-служба Наталии Гулькиной.
Фото: Пресс-служба Наталии Гулькиной.

В Москве состоится концерт популярной певицы Наталии Гулькиной. Шоу "55" приурочено к юбилею певицы. Этот концерт станет самым масштабным выступлением артистки в столице за всю историю ее сольного творчества.

В программу войдут как проверенные временем хиты, так совсем новые композиции. В этот вечер певица удивит зрителей несколькими яркими образами и фееричным живым выступлением при поддержке шоу-балета "Звезды".

Наталия Гулькина - символ эпохи 90-х и королева диско в настоящем. Сначала певица выступала в составе знаменитой группы "Мираж", а затем организовала собственный коллектив "Звезды".

Наталия - востребованная артистка, ее всегда ждут с концертами поклонники по всему миру. Недавно певица отметила важное событие - 30 лет творческой деятельности, а теперь в кругу преданных друзей и слушателей отпразднует свое 55-летие.

Юбилейный концерт состоится 28 марта в Центре культуры и искусства "Меридиан". Начало в 19:00. 

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