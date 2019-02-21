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21.02.2019 15:40
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В центре Тулы произошел пожар в супермаркете

Текст: Елена Шулепова (Тула)
Фото: ГУ МЧС по Тульской области Фото: ГУ МЧС по Тульской области
Фото: ГУ МЧС по Тульской области

В Туле случился пожар в супермаркете на Красноармейском проспекте. Пожарными спасено 26 человек, в том числе 4 ребенка, сообщил "РГ" пресс-секретарь региональноо главка МЧС Максим Пряхин.

Сообщение о возгорании в магазине BILLA поступило в 11:58. Пожару была присвоена вторая степень сложности. Расчеты были на месте уже через четыре минуты. На ликвидацию открытого горения потребовалось около 15 минут.

Эрмитаж эвакуировали из-за сообщения о минировании

Пожар случился в офисных помещениях супермаркета, расположенного на нижних этажах жилой девятиэтажки. Персонал магазина сразу же начал выводить посетителей. По данным МЧС, из залов было эвакуировано около 60 человек.

Одновременно пожарные начали выводить людей из подъезда. Сильное задымление не позволяло жильцам самостоятельно выбраться на улицу. Всего было спасено 26 человек. В том числе четверо детей, двое из которых - грудные.

В результате возгорания на первом этаже здания выгорела комната размером 4х6 метров и лестничная клетка, на втором этаже - два нежилых помещения и коридор.

На пожаре работали 40 спасателей и 12 единиц техники. Пострадавших нет. Причины возгорания уточняются.

Происшествия ЧП Пожары Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Тульская область Тула
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