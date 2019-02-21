В Ярославле возбуждено дело за попытку взорвать многоэтажку

В Ярославле возбуждено уголовное дело в отношении 45-летнего мужчины, пытавшегося взорвать жилой дом с помощью утечки газа. По информации УМВД по региону, дело возбуждено по части 3 статьи 30 и части 2 статьи 167 УК РФ (покушение на умышленное уничтожение или повреждение имущества).

Официальный представитель ГУМЧС по региону Михаил Зверев рассказал, что ЧП с тяжкими последствиями не случилось благодаря двум молодым людям, один из которых работает пожарным.

- Со слов 20-летнего Александра Суханова и 21-летнего Станислава Мавренкова, они ночью 13 февраля отдыхали в круглосуточной пекарне на проспекте Фрунзе, - рассказал Михаил Зверев. - Выйдя из помещения на улицу, ребята увидели лежащего в снегу мужчину и попытались оказать ему помощь. Но он посоветовал оказать помощь не ему, а жильцам соседнего многоэтажного дома, потому что "включил дома газ и ушел". Мужчина сказал свой адрес и сунул ребятам ключи от квартиры.

Парни среагировали моментально. Примчавшись по указанному адресу, вбежали в подъезд, где уже сильно пахло газом, потом в квартиру - там дышать было просто нечем. Окна на кухне оказались занавешены покрывалом.

- Александр и Станислав завернули конфорки, открыли окна. К этому времени к дому подъехала газовая служба, которую, видимо, вызвали соседи. Специалисты-газовики полностью перекрыли в квартире подачу газа, - продолжает Михаил Зверев.

По словам представителя ГУМЧС, ведомство сейчас готовит ходатайство в министерство о награждении молодых спасателей.

Жильцы многоэтажки тем временем продолжают опасаться за свою безопасность, поскольку "подрывник" находится дома. В УМВД по Ярославской области пояснили, что сначала он был госпитализирован, а сейчас сотрудники полиции осуществляют в отношении мужчины профилактический контроль - к нему несколько раз в день наведывается участковый уполномоченный.

Подозреваемому назначена судебно-психиатрическая экспертиза.