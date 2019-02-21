В Калуге отметили 100-летие архива

Ровно 100 лет назад коллегия Главархива РСФСР приняла решение о создании калужского губернского архивного бюро и назначении первого уполномоченного Главархива по Калужской области. В короткие сроки представителями местной интеллигенции в губернии был создан архив и налажена его деятельность по сбору и описанию документов. Нормальной работе нового учреждения препятствовали отсутствие собственного помещения для размещения документов и работы сотрудников. Только благодаря самоотверженному труду первых архивистов был спасен от уничтожения и сохранен для потомков огромный массив документов.

До недавнего времени государственным архивом использовались культовые постройки, а в декабре 2016 года состоялось торжественное открытие нового здания архива - отреставрированного производственного цеха на ул. Баррикад, 172.

21 февраля глава городского самоуправления города Калуги Александр Иванов посетил открытие выставки и торжественное мероприятие, посвященное 100-летию государственного архива Калужской области.

Глава города поздравил сотрудников с вековым юбилеем, поблагодарил за многолетний добросовестный труд и наградил отличившихся сотрудников Почетными грамотами.

"За эти годы вами была проведена большая работа, обеспечена сохранность документов, имеющих большое значение для истории нашего города, организовано множество выставок, - подчеркнул глава города. - Следует особо отметить тесное взаимодействие архивистов с органами местного самоуправления. Например, мы в прошлом году проводили краеведческую конференцию, посвященную 20-летию городской думы Калуги".

В честь памятной даты состоялась торжественная церемония специального гашения открыток штемпелем с фиксированной датой 100-летия государственного архива Калужской области и конвертов, посвященных вековому юбилею архивной службы в России.