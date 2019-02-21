В Москве представят более 300 мероприятий к Дню защитника Отечества

В Москве в честь Дня защитника Отечества проведут более 300 специальных мероприятий. Это и концерты военной музыки, и встречи с ветеранами, и исторические реконструкции, сообщает "Вечерняя Москва" со ссылкой на столичный департамент культуры.

Так, в доме культуры "Берендей" 21 февраля проведут командный квест на военную тематику для детей и взрослых. В культурном центре "Вдохновение" 23 февраля состоится семейный фестиваль "Папа-фест". В его рамках пройдут выставка военных костюмов и оружия, турнир по армрестлингу и мастер-класс по безопасности. А в сети кинотеатров "Москино" с 22 по 24 февраля бесплатно покажут фильмы о войне с участием Олега Меньшикова, Юрия Яковлева и других актеров.

"Праздничная программа рассчитана не только на мужскую аудиторию, поэтому приглашаем посетить мероприятия всей семьей", - рассказали в Московской дирекции по развитию культурных центров.