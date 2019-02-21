ВШЭ отстранила от занятий почти 500 студентов из-за кори

Высшая школа экономики отстранила от занятий 451 студента из-за того, что они не смогли принести справку о прививке против кори. Как сообщает РИА Новости, один из учебных корпусов вуза на Хитровке в Москве был три дня закрыт на карантин. Причина - подтверждение одного случая кори у студента третьего курса.

- Сейчас остаются отстраненными от занятий 398 студентов бакалавриата и 53 студента магистратуры факультета коммуникаций, медиа и дизайна, - сообщает пресс-служба вуза.

При этом в ВШЭ отмечают: отстранение от занятий студентов, контактировавших с заболевшим и не имеющих подтверждений об иммунном статусе, - мера для предупреждения распространения заболевания, предписанная Роспотребнадзором.

Как подтвердить иммунный статус? Принести справку, что есть прививка, или, что молодой человек перенес заболевание и заработал иммунитет естественным путем.

Напомним: корь - смертельно опасное и очень заразное заболевание. Характерна высокой (до 40,5 C) температурой, воспалением слизистых оболочек полости рта и верхних дыхательных путей, конъюнктивитом, лихорадкой, вялостью, слабостью, головными болями, мелкопятнистой сыпью. Противокоревая вакцина - надежнейшее средство защиты. В России вакцинация от кори входит в национальный календарь прививок. Первая прививка проводится годовалому ребенку, вторая в шесть лет.

В России заболеваемость корью составляет всего 15 случаев на миллион населения. В Европе - 70, на Украине - более 300. В Грузии - более 800 случаев.