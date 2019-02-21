Глава Приамурья рассказал о революции в экономике региона

Инвестиционные проекты помогают активно развивать экономику Амурской области. Об этом рассказал губернатор региона Василий Орлов в эфире телеканала ОТР.

По его словам, движущей силой прогресса в промышленности, науке, социальной сфере должны стать строительство газопровода "Сила Сибири" и космодрома Восточный.

- У нас сегодня происходит, я в этом уверен, революция в экономике. Сегодня в Амурской области реализуются два крупнейших по масштабам страны инвестиционных проекта, - сказал губернатор, подчеркнув, что "Сила Сибири", газоперерабатывающий завод "Сибур" и космодром окажут положительное воздействие на многие сферы экономики.

Для того, чтобы остановить отток населения из ДФО, по мению Орлова, необходимо снизить тарифы, субсидировать лизинговые платежи и давать субсидии по ипотеке.