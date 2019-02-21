Контрабандисты пытались ввести в РФ одежду под видом стройматериалов

Сотрудники Дальневосточной оперативной таможни (ДВОТ) пресекли контрабанду одежды и обуви известных брендов. Почти 24 тонны товаров некая владивостокская компания пыталась ввезти из Китая под видом дешевых стройматериалов. Об этом сообщила пресс-служба ДВОТ.

- В таможню импортер подал декларацию на ввоз фасадных панелей, потолочной плитки, теплоизоляционных матов, фанеры и других строительных материалов. При досмотре автопоезда, прибывшего на пункт пропуска "Пограничный", уссурийские таможенники в полуприцепе, за коробками с потолочной плиткой, обнаружили 290 мешков с незадекларированными товарами народного потребления. В них находились товары 462 наименований - демисезонные куртки и пальто, сумки, спортивные костюмы, обувь, в том числе маркированные товарными знаками известных фирм.

Обнаруженные товары были изъяты и помещены на ответственное хранение. Пока по факту недекларирования товаров возбуждено дело об административном правонарушении, грозящее фирмачам конфискацией ввезенного товара и крупным денежным штрафом. Но, как уточнили в пресс-службе ведомства, сейчас решается вопрос уже о возбуждении уголовного дела. В перспективе виновные могут сесть на несколько лет. Сейчас эксперты подсчитывают стоимость обнаруженной контрабанды.