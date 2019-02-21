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21.02.2019 05:27
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

На Камчатке самолеты ТОФ выследили "вражескую" подлодку

Текст: Юлия Гарднер

Экипажи противолодочных самолетов Ил-38Н Тихоокеанского флота провели учебно-тренировочные полеты над акваторией Охотского моря.

Тихоокеанский флот пополнили модернизированные истребители МиГ-31БМ

Они выследили и классифицировали субмарину условного противника, применив новые радиолокационные и гидроакустические средства обнаружения.

- Командиры экипажей Ил-38Н также выполнили контрольные полетные задания на получение допуска к пилотированию в простых и сложных метеоусловиях как в дневное, так и в ночное время суток, - отметил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы ВВО по ТОФ Николай Воскресенский.

Он добавил, что во время полетов экипажи совершенствовали навыки прохождения заданного курса над водной поверхностью и горными хребтами и слаженность действий при пилотировании.

Власть Безопасность Армия Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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