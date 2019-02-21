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21.02.2019,  
12:43
Текст:  Майя Бирюкова

Израиль показал новую сверхзвуковую бетонобойную ракету Rocks

Израильский концерн Rafael представил на выставке Aero India 2019 в Бангалоре новейшую разработку - сверхзвуковую ракету класса "земля-воздух", способную обеспечить точность попадания в условиях радиоэлектронных помех, пишет Janes 360.

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости
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Ракета Rocks оснащена одноступенчатым твердотопливным двигателем, системой GPS, инерциальной навигационной системой, электрооптической и инфракрасной головками самонаведения. Она может быть оснащена осколочно-фугасной или бетонобойной боеголовкой.

Предполагается, что в разработке используется алгоритм автоматического определения цели с технологией сопоставления изображений, аналогичный тому, что применяется в бомбах Spice. Это позволяет ракете работать максимально точно даже при услови отсутствия сигнала GPS.

Rocks уже прошла испытания, она сертифицирована для легких многоцелевых истребителей F-16I, способных нести по 4 таких ракеты.

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