В Башкирии завели дело на девушку, угрожавшую убийством младшему брату

Следственный комитет по Республике Башкортостан возбудил уголовное дело в отношении 22-летней девушки, которая угрожала убийством своему восьмилетнему брату. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Следствие установило, что инцидент произошел 20 февраля в Кармаскалинском районе республики. Во время прогулки со своим малолетним братом девушка начала душить его, нанесла телесные повреждения и угрожала убийством. Как уточнили в ведомстве, причиной подобных действий стала личная неприязнь.

Позже, испугавшись за здоровье брата, девушка отправилась с ним в больницу. Прохожие оказали ребенку первую помощь и помогли доставить его в медицинское учреждение. Сейчас мальчик находится под наблюдением врачей, угрозы его жизни и здоровью нет.

По факту происшествия возбуждено дело по ч 1 ст 119 УК РФ (угроза убийством). Следователи опрашивают потерпевшего, свидетелей и родителей. Специалисты проводят обследование психического состояния подозреваемой. Решается вопрос об аресте девушки.