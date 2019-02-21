СК начал проверку по факту дебоша в самолете Самара - Гоа

В Самарской области следователи начали проверку по факту дебоша в самолете, из-за которого был задержан вылет борта в Гоа.

Как сообщает СУ СК по региону, по предварительным данным, 19 февраля на борту Boeing один из пассажиров 1976 года рождения находился в состоянии алкогольного опьянения, нарушал общественный порядок и на замечания экипажа не реагировал. В сети быстро распространилась видеозапись инцедента, снятая очевидцами.

Самолет выезжал на взлетную полосу, и командир принял решения отложить взлет. На рейс Самара - Гоа было зарегистрировано 234 пассажира, из которых 12 детей.

Нарушитель был снят с рейса сотрудниками транспортной полиции и в отношении него составили протокол об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП РФ "Мелкое хулиганство". Следователи Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ выясняют все обстоятельства происшествия.