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21.02.2019 10:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Саратове нашли водителя, который сбил ребенка и сбежал

Текст: Андрей Куликов (Саратов)

В Саратове сотрудники ГИБДД нашли водителя, который сбил 13-летнего мальчика, после чего скрылся.

Как сообщает областное управление ГИБДД, ребенка сбили вечером в среду на улице Вешней в Саратове. Водитель, который наехал на пешехода, с места ДТП скрылся. Мальчик был госпитализирован. В результате розыска установлено, что наезд совершил молодой человек 1992 года рождения, который управлял автомашиной "ВАЗ-21103".

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- По данному факту проводится проверка, - информирует госавтоинспекция.

В социальной сети пользователи рассказали, что ДТП произошло рядом с детским садиком "Тополек". Мальчик был якобы сбит машиной, когда переходил дорогу на зеленый свет, при этом водитель протащил его на капоте.

В этот же день на улице Вешней в Саратове, по данным облГИБДД, произошло еще одно ДТП, в котором пострадал ребенок. В результате столкновения двух легковых автомобилей, травмы получила 5-летняя девочка, которую родители перевозили на заднем сидении машины без детского удерживающего устройства.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область Саратов
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