В Уфе скончалась народная артистка СССР Гюлли Мубарякова

Заслуженная артистка РСФСР Гюлли Мубарякова в трагедии Вольтера "Магомет" на сцене Башкирского государственного академического театра драмы. 1965 год. Фото: Полянский/ РИА Новости

В Уфе на 83-м году жизни умерла актриса и режиссер Гюлли Мубарякова. Об этом сообщается на сайте минкульта Башкортостана.

Причина смерти народной артистки СССР и РСФСР пока не известна.

Панихида по актрисе состоится в Башдрамтеатре 22 февраля в 11:00 по местному времени.

Гюлли Мубарякова сыграла десятки ролей на сцене Башкирского государственного академического театра драмы имени Мажита Гафури. Среди них - "В ночь лунного затмения", "Материнское поле", "Не бросай огонь, Прометей", "Последние", "Матери ждут сыновей".