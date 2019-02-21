Жившая четверть века по паспорту СССР омичка осталась без жилья

63-летняя Галина Абаскалова, которая 25 лет жила по советскому паспорту, и наконец, получила новый документ, смогла оформить пенсию, может оказаться на улице. Омичке, проживавшей в бывшем общежитии и обратившейся за оформлением договора соцнайма, власти сообщили, что жилья у нее уже нет.

Как уже писала "РГ", женщина все эти годы имела прописку по месту жительства, а вот документов на квартиру у нее не было. Ведомственное общежитие переходило из рук в руки, бумаги затерялись. Это стало причиной отказа Галине Абаскаловой в получении нового паспорта и трудоустройстве. Теперь, когда эти проблемы удалось решить, появилась новая.

Выяснилось, что еще в октябре 2018 года Администрация города Омска обратилась с суд с иском, и тот принял решение выселить гражданку. И со дня на день к ней могут явиться судебные приставы.

- Для нас это стало полной неожиданностью, - сообщила "РГ" старшая по дому, где проживает пенсионерка, Елена Мороз. - Никаких оповещений она не получала. На суд ее не приглашали. Она вообще была не в курсе событий. Поэтому и возможности обжаловать решение суда просто не было.

По словам Елены, пожилая женщина бы до сих пор бы оставалась в неведении, сели бы не обратилась в окружную администрацию с просьбой заключить договор социального найма. Там ее и огорошили, сообщив, что сделать этого не смогут, поскольку уже идет исполнительное производство на предмет выселения.

- Другого жилья у меня нет. Близких тоже, - говорит Галина Абаскалова. - Я просто в шоке.

Окружные чиновники посоветовали старушке обратиться в "Службу одного окна", чтобы заключить договор социального найма на другую жилплощадь.

В настоящее время в очереди на жилье в Омске стоит более двадцати тысяч человек.