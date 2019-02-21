В Коми похитителя картофеля нашли по цифрам на снегу

В Сыктывкаре на скамье подсудимых оказался 18-летний юноша, его обвиняют в краже 92 килограммов картофеля. Нашли же молодого человека по следам от номера машины.

Как сообщает прокуратура Коми, кража из сарая в поселке Верхний Чов произошла в начале января. Следователи полагают, что молодой человек вскрыл сарай и вынес оттуда четыре сетки с картофелем общим весом 92 килограмма.

Похищенное он погрузил в своей автомобиль ГАЗ-31029 и уехал продавать "урожай". Однако злоумышленник не учел, что в сугробе, где он припарковался перед взломом, отпечатался номер машины.

Молодого человека задержали в считанные часы. Правда, три сетки картофеля он уже успел продать. Оставшиеся 23 килограмма овощей были возвращены законному владельцу.