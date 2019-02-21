Потерянную шесть лет назад в Челябинске овчарку нашли в Бахчисарае

Потерянную в Челябинске овчарку по кличке Еран нашли спустя шесть лет после пропажи в крымском Бахчисарае. Как сообщает "Крымская газета", отыскать хозяина породистого пса помогло клеймо и социальные сети.

В ноябре 2018 года собаку нашли привязанной к воротам рынка в городе Бахчисарае. Местные заводчицы овчарок сразу поняли, что у собаки скорее всего есть хорошая родословная, но по воле обстоятельств Еран попал в какую-то нехорошую историю. Найти разгадку удалось обнаруженному у собаки клейму. По нему керченская заводчица Наталья Кравченко вышла в интернете на каталог одной из собачьих выставок в Челябинске.

- Во время выставки кобелю было около года, он выставлялся в классе юниоров, - рассказала одна из спасительниц собаки Наталья. - Так выяснилось, что найденный в Бахчисарае из Челябинска. Удалось узнать и его имя.

Для поиска хозяина собаки пришлось обратиться к данным электронной базы Российской кинологической федерации (РКФ), сотрудники которой помогли найти телефон владельца животного. Оказалось, что хозяин Ерана - юрист из Челябинска Алексей Кондрашкин. Услышав о найденной в Крыму собаке, он сперва не поверил этой информации. В свое время он отдал много сил для поиска талантливого питомца - призера многочисленных выставок, но все было тщетно. И вот случилось чудо.

Собаку отправили в Челябинск самолетом из Симферополя после необходимых для авиаперелетов прививок и месячного карантина. А в Крыму спустя время у местной собаки от Ерана родились щенки.