В Крыму на железнодорожном переезде дрезина протаранила грузовик

В Республике Крым на 44 километре железнодорожного перегона Симферополь-Прибрежная произошло ДТП с участием грузовика Howo и дрезины АГВ-216. Об этом сообщила пресс-служба Крымского линейного управления МВД России на транспорте.

Груженый песком автомобиль после столкновения с дрезиной опрокинулся на бок, перегородив проезжую часть, а две колесные пары дрезины сошли с рельсов.

53-летний водитель грузовика с закрытой черепно-мозговой травмой доставлен на скорой помощи в Сакскую городскую больницу. Машинист дрезины не пострадал.

- На месте чрезвычайного происшествия временно приостановлено движение поездов, - сообщили в пресс-службе линейного управления МВД России на транспорте. - Прибывшая к месту ЧП следственно-оперативная группа выясняет причины и обстоятельства произошедшего ДТП.