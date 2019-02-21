Под Екатеринбургом пять человек пострадали в ДТП с микроавтобусом

На подъезде к Екатеринбургу ночью в аварии пострадали пять человек. Как сообщили "РГ" в управлении ГИБДД Свердловской области, ДТП произошло в 03.40 на Челябинском тракте.

Микроавтобус Mercedes-Benz Sprinte с прицепом ехал из Казахстана, вез шестерых пассажиров в Екатеринбург, на торговый рынок. Его водитель не рассчитал дистанцию до едущего впереди МАЗа, который чистил дорогу от снега, и врезался в него.

- Пострадали пятеро пассажиров Mercedes. С травмами различной степени тяжести их на "скорой" доставили в 36 горбольницу (двое находятся в реанимации), - рассказали в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

Обстоятельства ДТП выясняются.