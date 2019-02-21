В Челябинске семь человек пострадали в ДТП с маршруткой

Семь человек пострадали в результате наезда маршрутного такси на препятствие в центре Челябинска. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу регионального МВД.

Как сообщают очевидцы в соцсетях, маршрутка врезалась в опору моста. Судя по кадрам, опубликованным в Сети, машина двигалась по самому краю левого ряда. Подъехав вплотную к опоре моста, маршрутка не совершила никакого маневра и врезалась в столб. По предварительным данным, пострадали семь человек, среди них водитель 1964 года рождения. Они получили травмы различной степени тяжести, всем оказана необходимая медицинская помощь. По данным Интерфакс, все пострадавшие госпитализированы.

Как уточнили в пресс-службе областного МЧС, авария произошла в 19.30 по местному времени на проспекте Ленина, 21. На место происшествия выезжали 14 спасателей и четыре единицы спецтехники. Сейчас на месте ДТП работают правоохранители, выясняются причины аварии.