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21.02.2019 16:55
Рубрика: Власть

РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы

Текст: Татьяна Замахина

Российская делегация не позволила Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) принять рекомендации, в которых говорится о праве стран не допускать на выборы наблюдателей от международных организаций.

В ПА ОБСЕ собирались разрешить отказывать в допуске под предлогом возможного конфликта интересов. России удалось заблокировать документ, сообщил глава делегации, вице-спикер ГД Петр Толстой.

Парламентарий озвучил принцип, против которого выступает Россия. А именно - "когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя". Такой подход, по мнению российских парламентариев, "не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов".

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Он отметил, что "по странному стечению обстоятельств" недавно Украина выразила нежелание исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами.
- Фактически такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами, с чем мы не согласны, - заявил Толстой.

Напомним, что Центризбирком Украины ранее отклонил заявки на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России. Заявки подало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Возможность недопуска российских избирателей ранее узаконила Верховная рада.

Толстой в связи с этим задался вопросом, а может ли в связи с этим Россия не допустить наблюдателей из-за введенных в отношении нее экономических санкций. В итоге на данный момент России удалось предотвратить принятие указанного документа и вернуть его на доработку.

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