РФ не дала ПА ОБСЕ принять рекомендацию о недопуске наблюдателей на выборы

Российская делегация не позволила Парламентской ассамблее ОБСЕ (ПА ОБСЕ) принять рекомендации, в которых говорится о праве стран не допускать на выборы наблюдателей от международных организаций.

В ПА ОБСЕ собирались разрешить отказывать в допуске под предлогом возможного конфликта интересов. России удалось заблокировать документ, сообщил глава делегации, вице-спикер ГД Петр Толстой.

Парламентарий озвучил принцип, против которого выступает Россия. А именно - "когда наблюдаемый определяет годность или негодность наблюдателя". Такой подход, по мнению российских парламентариев, "не отвечает интересам независимого исследования демократичности процедуры выборов".

Он отметил, что "по странному стечению обстоятельств" недавно Украина выразила нежелание исполнять обязательства ОБСЕ по наблюдению за выборами.

- Фактически такая возможность дает некую индульгенцию киевским властям на нарушение фундаментальных принципов наблюдения за выборами, с чем мы не согласны, - заявил Толстой.

Напомним, что Центризбирком Украины ранее отклонил заявки на аккредитацию двух долгосрочных наблюдателей от России. Заявки подало Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ. Возможность недопуска российских избирателей ранее узаконила Верховная рада.

Толстой в связи с этим задался вопросом, а может ли в связи с этим Россия не допустить наблюдателей из-за введенных в отношении нее экономических санкций. В итоге на данный момент России удалось предотвратить принятие указанного документа и вернуть его на доработку.