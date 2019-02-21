Роскомнадзор составил протокол в отношении Twitter

Соцсеть Twitter не предоставила необходимых подтверждений о том, что данные пользователей, которые являются гражданами России, хранятся на серверах в РФ, сообщили в Роскомнадзоре.

Региональное управление службы по Центральному федеральному округу составило протокол об административном правонарушении в отношении этого сервиса, так как он не выполнил требований о локализации баз персональных данных россиян .

Протокол составлен в присутствии представителя Twitter, отмечается в сообщении. Документ будет направлен мировому судье для вынесения решения об штрафе.