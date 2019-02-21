Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
У блока отсутствует swig шаблон (наличие обязательно)
У блока отсутствует файл с данными (наличие не обязательно)
21.02.2019,  
09:29
Текст:  Николай Грищенко

Россия показала в Индии бетонобойные авиаракеты С-13Т

Фото: Владимир Аносов/РГ Фото: Владимир Аносов/РГ
Фото: Владимир Аносов/РГ

На международной выставке Aero India 2019 российские производители показали авиационную ракету С-13Т. Неуправляемый боеприпас предназначен для разрушения земляных и бетонных укрытий авиатехники.

Фото: Ренат Закиев
Сенсацией авиасалона стала новая крылатая ракета

"Это бетонобойный снаряд с двухмодульной проникающей фугасной боевой частью предназначен для поражения самолетов в железобетонных укрытиях, взлетно-посадочных полос и других особо прочных целей", - говорится в официальном сообщении концерна "Техмаш".

По данным разработчиков, ракета способна пробивать метровую железобетонную преграду, засыпанную грунтом толщиной два - три метра, или шестиметровый слой грунта. Длина боеприпаса - почти три метра, масса - 75 килограммов. Ракета поражает цель со скоростью 490 метров в секунду.

Кроме бетонобойной ракеты российские оружейники продемонстрировали новую осколочно-фугасную боевую часть неуправляемой авиационной ракеты С-13ОФ. Боеприпас калибра 122-мм предназначен для поражения живой силы противника и различной техники, в том числе легкобронированной. Ракета С-13ОФ весит до 70 килограммов, а скорость выстрела - 600 метров в секунду. Боеголовка несет 450 осколочных элементов. Эффективная дальность поражения до трех километров.

Также показана авиационная объемно-детонирующая бомба ОДАБ-500ПМВ для всевысотного применения с самолетов и вертолетов фронтовой авиации. Она уверенно уничтожает промышленные объекты и технику, а также может обеспечить разминирование противопехотных и противотанковых минных полей. Диаметр бомбы 50 сантиметр, длина - более двух метров, вес - свыше 500 килограммов.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Рассылка

Каждую пятницу мы готовим дайджест лучших материалов недели.
ракеты
Фото: Виктор Толочко/РИА Новости
Вечный карабин: в США восхитились надежностью СКС 20.02.2019
Названы сроки начала испытаний российско-индийской ракеты Brahmos-ng 20.02.2019
Россия и Индия представили прототип ракеты нового поколения 20.02.2019
выставки
Портфель заказов "Рособоронэкспорта" в Индии достиг 10 миллиардов долларов 19.02.2019
Возвращение к истокам: БТР-70 вооружили 73-мм пушкой 19.02.2019
бомбы
Видео: Су-30 научили сбрасывать американские бомбы 19.02.2019
На российском беспилотнике "Орион" испытали авиабомбы 05.02.2019