Российский "Бал" сравнили с американским "Гарпуном"

Военные аналитики проанализировали ТТХ отечественного ракетного комплекса "Бал" и американского RGM "Harpoon". Специалисты сравнивали ряд критериев от которых зависит результат в современном бою.

Эксперты еженедельника "Звезда" отмечают, что принятый на вооружение в 2008 году ракетный комплекс "Бал" расположен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930. Это позволяет БРК быстро маневрировать и занимать огневые позиции на неподготовленном в инженерном отношении побережье. Комплекс вооружен крылатыми противокорабельными ракетами Х-35 "Уран". Дальность полета до 260 километров, на маршевом участке ракета следует по заложенному в память маршруту, сверяя его по инерциальной системе, при подлете к цели на высоте один-два метра над морем включается радар головки самонаведения.

Находящаяся в боевой части 670-килограммовая осколочно-фугасная "начинка" способна уничтожить любой корабль водоизмещением до пяти тысяч тонн. Кстати, проведенные в сентябре прошлого года на Тихоокеанском флоте стрельбы "Ураном" показали, что одной ракеты достаточно, чтобы отправить на дно боевой корабль противника. Кроме того, российский "Бал" может вести стрельбу залпами или производить одиночный пуск ракеты. Это позволяет экономить боеприпасы и снимает риск обнаружения противником. Одна пусковая установка БРК "Бал" обеспечена боекомплектом в 32 ракеты.

В свою очередь американский комплекс "Гарпун" наносит удар с борта корабля или с помощью ударного самолета, в том числе противолодочного турбовинтового Lockheed P-3 Orion или реактивного Boeing P-8 Poseidon. Американская RGM-84 "Harpoon", как и российская ракета, летит к цели на сверхмалой высоте на скорости 850 километров в час. После заданного оператором времени включается активный поиск цели в 45-градусном секторе.

Ракета в зависимости от цели бьет либо прямо в борт, либо делает маневр "горка" - поднимается на полтора километра и пикирует на цель, но здесь становится уязвима для ПВО. Кроме того, ракета несет намного меньше взрывчатого вещества - 221 килограмм. Да и дальность, даже в новых модификациях ракеты далека от российских показателей - всего 220 километров.

"Таким образом, береговой ракетный комплекс "Бал" с его мобильностью, огневой мощью и скоростью развертывания стал настоящим ракетным "молотом" на российских приморских берегах", - считают военные эксперты издания.