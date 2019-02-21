Сенаторы подготовят проект об ипотечных каникулах в весеннюю сессию

Законопроект об ипотечных каникулах будет подготовлен в весеннюю сессию парламента, сообщил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Николай Журавлев.

"Будет предусмотрено введение льготного рефинансирования для граждан, оказавшихся в сложной жизненной ситуации, с учетом ипотечных каникул на 6-12 месяцев", - приводит ТАСС слова парламентария. Работа ведется совместно с депутатами Госдумы, Банком России и Минфином.

По словам Журавлева, "указанные новации должны найти отражение в законопроекте уже в весеннюю сессию".

Напомним, в среду с инициативой о введении ипотечных каникул выступил президент РФ Владимир Путин в среду в ходе оглашения Послания Федеральному Собранию. "Для защиты людей нужны дополнительные законодательные гарантии. Так, предлагаю предусмотреть ипотечные каникулы - отсрочку по платежам граждан, которые лишились дохода", - сказал глава государства. Отсрочка поможет гражданам "сохранить единственное жилье, а кредит передвинуть, погасить позднее", добавил он.