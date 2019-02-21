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21.02.2019 / 11:43
Коллекция
Триумф спорта: новая линия Triaction немецкого бренда Triumph
Фото: Triumph.
Фото: Triumph.

Линия Triaction немецкого бренда Triumph - не просто удобная спортивная одежда из инновационных тканей, в которой удобно совершать пробежки, заниматься йогой или ходить в спортзал, но и своего рода наглядная составляющая важной социальной инициативы. С ее помощью марка регулярно поддерживает женщин, которые стремятся к активному образу жизни и находят время для занятий спортом.

Бренд существует уже 130 лет, и революционные технологии, которые появляются практически в каждой его коллекции - одна из его визитных карточек. В этом сезоне таким "ноу-хау" стала ткань с функцией отвода влаги: этот эффект достигается за счет ее повышенных гигроскопичных свойств. А предусмотренная конструкцией моделей скрытая поддержка обеспечит не только комфорт, но и легкую коррекцию фигуры.

В яркой линейке, над  цветовой палитрой которой работала креативный директор бренда Шиан Томас, можно найти бра, а также бесшовные джогеры и капри. А в рамках старта российских продаж, каждая покупательница дополнительно к покупке любой спортивной модели Triumph получит в подарок бутылку для воды и сумку. 

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