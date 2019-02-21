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Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк

Рок
    21.02.2019, 23:35
Текст:   Олег Усков

Питер Торк, бас-гитарист и вокалист легендарной группы The Monkees, "американского ответа The Beatles", скончался в возрасте 77 лет.

Страшно грустная эта весть появилась несколько часов назад на официальном Facebook-аккаунте Питера.

"Наши сердца разбиты: Питер Торк, друг, наставник и удивительной души человек покинул этот мир", - сказано в некрологе, где далее - слова о глубокой потере и благодарность за любовь и поддержку поклонникам Питера.

Причина смерти Торка не названа, но известно, что десять лет назад музыкант перенес операцию, в ходе которой ему удалили недоброкачественную опухоль в гортани. 

The Monkees были собраны в 1965 году как - это не скрывалось - "вариация на тему "Битлз". Что долгое время служило почвой для насмешек со стороны невоздержанных журналистов. Еще и потому, что сами участники коллектива на своих инструментах не играли, на первых порах будучи исключительно телевизионным проектом. Но позже ситуация изменилась.  

Группа записала дюжину пластинок, начиная с дебютной (1966), первые пять из которых неизменно выходили в топы. Общий тираж альбомов "Обезьянок" - более 65 миллионов копий.

Коллектив несколько раз распадался. Исключительно с тем, похоже, чтобы через некоторое время собираться вновь. 

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