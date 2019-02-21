Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк

Although Micky & Davy were the face of the Monkees we all knew that Peter Tork was one hell of a musician.

Talented & Brave.

Onto the Light,

Andy pic.twitter.com/vbVtuTZAVb — Andy Kim (@AndyKimMusic) 21 февраля 2019 г.

Питер Торк, бас-гитарист и вокалист легендарной группы The Monkees, "американского ответа The Beatles", скончался в возрасте 77 лет.

Страшно грустная эта весть появилась несколько часов назад на официальном Facebook-аккаунте Питера.

"Наши сердца разбиты: Питер Торк, друг, наставник и удивительной души человек покинул этот мир", - сказано в некрологе, где далее - слова о глубокой потере и благодарность за любовь и поддержку поклонникам Питера.

Monkees star Peter Tork, who played bass and keyboard on hits like "Daydream Believer" and co-starred in the band's popular 1960s comedy TV show, dies at 77. https://t.co/7Im00F1Prq pic.twitter.com/yaxO6yQYjB — CNN Breaking News (@cnnbrk) 21 февраля 2019 г.

Причина смерти Торка не названа, но известно, что десять лет назад музыкант перенес операцию, в ходе которой ему удалили недоброкачественную опухоль в гортани.

The Monkees были собраны в 1965 году как - это не скрывалось - "вариация на тему "Битлз". Что долгое время служило почвой для насмешек со стороны невоздержанных журналистов. Еще и потому, что сами участники коллектива на своих инструментах не играли, на первых порах будучи исключительно телевизионным проектом. Но позже ситуация изменилась.

Группа записала дюжину пластинок, начиная с дебютной (1966), первые пять из которых неизменно выходили в топы. Общий тираж альбомов "Обезьянок" - более 65 миллионов копий.

Коллектив несколько раз распадался. Исключительно с тем, похоже, чтобы через некоторое время собираться вновь.