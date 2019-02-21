Умер режиссер сериала о Мегрэ Клод Горетта

Швейцарский режиссер Клод Горетта скончался на девяностом году жизни 21 февраля. Как пишет Le Temps, почтенный старец отошел в Женеве в кругу семьи.

Причина смерти кинематографиста не названа.

Клод Горетта родился в 1929 году в Женеве. Окончив юридический факультет Женевского университета, в 1952-м основал вместе с Аленом Таннером университетский киноклуб. С 1955-го вместе с ним же проходил стажировку в Британском киноинституте. Вернувшись в 1958-м в Швейцарию, работал на телевидении.

Первый самостоятельный полнометражный фильм, после серии короткометражек, снял в 1966-м - драму по роману швейцарского франкоязычного писателя Шарля Рамю "Затравленный".

Среди других работ - "Сумасшедший", "Кружевница", "Провинциалка", "Страдания и смерть Мигеля Сервета", "Смерть Марио Риччи", "Если бы солнце не взойдет", "Сартр, пора страсти", несколько эпизодов сериала о комиссаре Мегрэ.