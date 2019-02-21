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21.02.2019,  
13:09
Текст:  Олег Корякин

Уничтожит интеллектом: Ми-28Н оснастили "умной" боевой системой

На вертолете Ми-28Н испытывают "умный" разведывательно-ударный комплекс. Он поможет штурману в той ситуации, где человеческой реакции не достаточно.

О новой системе с искусственным интеллектом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в авиастроительной отрасли.

Как рассказал неназванный собеседник агентству,  сейчас проходят испытания разведывательно-ударного комплекса с электронным оператором оружия.

Фото: Владимир Аносов/РГ
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Что же он умеет? Определяет, кто же на поле боя враг, выбирает, чем из имеющегося арсенала лучше по нему стрелять и, собственно, открывает огонь.

 Однако последнее решение все же остается за человеком. Штурману надо определить, какую из предложенных целей следует уничтожить, коснувшись пальцем отметки на ЖК-дисплее. В случае необходимости, он может и отменить задачу.

Еще поумневший "Ночной охотник" сможет сам прокладывать наиболее удобные и безопасные маршруты полета "с учетом и расположения собственных сил, и вскрытых рубежей ПВО противника".

Фото: Александр Вильф/РИА Новости
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Главная функция нового комплекса - помочь летчикам там, где их человеческой реакции и внимания уже не хватает.

"Ударные вертолеты применяются на малых высотах и на больших скоростях, поэтому пилоты физически не могут контролировать все поле боя, - пояснил собеседник. -  Система позволяет разгрузить экипаж в отношении применения оружия по уже выбранной цели, чтобы он мог переключиться на другие задачи".

Справка "РГ"

Вертолет Ми-28Н (по кодификации НАТО: Havoc - "Опустошитель") предназначен для поиска и уничтожения целей в условиях активного огневого противодействия. В своем арсенале имеет 30-миллметровые пушки 2А42 и НППУ-28, ПТРК "Штурм-В", "Атака-В", "Стрелец" с ракетой "Игла". Также вооружен неуправляемыми ракетами НАР С-8 и НАР С-13.

Максимальная скорость 300 километров в час. Способен совершать фигуры высшего пилотажа.

Вертолет отлично проявил себя во время боевых действий в Сирии.

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