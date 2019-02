В Лондоне вручили премию BRIT Awards

Рэпер Jay-Z и R&B певица Бейонсе были номинированы, но в Лондон так и не прилетели. Игнорировал церемонию и канадец Дрейк, выигравший награду как "лучший иностранный артист".

Да и в целом Brit Awards-2019 не впечатлила. Британская музыкальная премия не открыла новых имен, не одобрила оригинальных стилевых поисков, да и из действительно выдающихся артистов в этот вечер выступили, пожалуй, только Сэм Смит (вместе с Кельвином Харрисом и Дуа Липой) и Пинк.

Конечно, Хью Джекман и Дуа Липа смогли отличиться яркими и эффектными, многолюдными шоу с танцами. Но от родины The Beatles, The Rolling Stones, Стинга и Адель ждешь все-таки чего-то большего.

Главными лауреатами стали диджей Кельвин Харрис и группа The 1975 - у них по две награды. У остальных артистов - по одной…

При этом снова среди награжденных не оказалось ни одного представителя Франции, Голландии или Италии, чья музыка успешно развивается, кипит самобытными идеями, и поэтому успешные артисты из этих стран вполне могли бы претендовать в Лондоне на награды, вручаемые иностранным исполнителям...

Полный список победителей Brit Awards 2019

"Лучший британский исполнитель" - Джордж Эзра

"Лучшая британская исполнительница" - Джорджа Смит

"Лучшая британская песня" - One Kiss - Кельвин Харрис и Дуа Липа

"Лучший иностранный исполнитель" - Дрейк

"Лучшая иностранная группа" - The Carters

"Британский прорыв года" - Том Уокер

"Лучшая британская группа" - The 1975

"Лучший британский видеоклип" - Woman Like Me - Little Mix и Nicky Minaj

"Лучшая иностранная исполнительница" - Ариана Гранде

"Лучший британский альбом" - A Brief Inquiry Into Online Relationships - 1975

"Лучший британский продюсер" - Кельвин Харрис

"Международный успех" - Эд Ширан

"Выбор критиков" - Сэм Фендер

"Премия за выдающийся вклад в музыку" - Пинк