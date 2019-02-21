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21.02.2019 18:36
Рубрика: Культура

В Лондоне вручили премию BRIT Awards

Текст: Александр Алексеев

В Лондоне вручили награды главной музыкальной премии Великобритании. Но торжественная церемония больше запомнилась не именами победителей, а тем, что как и 10 дней назад на Grammy, в Соединенное Королевство тоже не прибыли несколько звездных номинантов.

Фото: REUTERS/Hannah McKay Дуа Липа. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Дуа Липа. Фото: REUTERS/Hannah McKay

Рэпер Jay-Z и R&B певица Бейонсе были номинированы, но в Лондон так и не прилетели. Игнорировал церемонию и канадец Дрейк, выигравший награду как "лучший иностранный артист".

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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Да и в целом Brit Awards-2019 не впечатлила. Британская музыкальная премия не открыла новых имен, не одобрила оригинальных стилевых поисков, да и из действительно выдающихся артистов в этот вечер выступили, пожалуй, только Сэм Смит (вместе с Кельвином Харрисом и Дуа Липой) и Пинк.

Конечно, Хью Джекман и Дуа Липа смогли отличиться яркими и эффектными, многолюдными шоу с танцами. Но от родины The Beatles, The Rolling Stones, Стинга и Адель ждешь все-таки чего-то большего.

Главными лауреатами стали диджей Кельвин Харрис и группа The 1975 - у них по две награды. У остальных артистов - по одной…

При этом снова среди награжденных не оказалось ни одного представителя Франции, Голландии или Италии, чья музыка успешно развивается, кипит самобытными идеями, и поэтому успешные артисты из этих стран вполне могли бы претендовать в Лондоне на награды, вручаемые иностранным исполнителям...

Полный список победителей Brit Awards 2019

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
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"Лучший британский исполнитель" - Джордж Эзра
"Лучшая британская исполнительница" - Джорджа Смит
"Лучшая британская песня" - One Kiss  - Кельвин Харрис и Дуа Липа
"Лучший иностранный исполнитель" - Дрейк
"Лучшая иностранная группа" - The Carters
"Британский прорыв года" - Том Уокер
"Лучшая британская группа" - The 1975
"Лучший британский видеоклип" - Woman Like Me - Little Mix и Nicky Minaj
"Лучшая иностранная исполнительница" - Ариана Гранде
"Лучший британский альбом" - A Brief Inquiry Into Online Relationships  - 1975
"Лучший британский продюсер" - Кельвин Харрис
"Международный успех" - Эд Ширан
"Выбор критиков" - Сэм Фендер
"Премия за выдающийся вклад в музыку" - Пинк

Культура Музыка Поп-музыка Музыка с Александром Алексеевым
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