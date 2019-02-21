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21.02.2019 10:00
Рубрика: Экономика

В Роскачестве рассказали, как безопасно делать покупки в интернете

Текст: Марина Гусенко
В Роскачестве назвали несколько правил безопасного совершения покупок в интернете.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Пункт первый - оплачивать товары лучше после доставки. Это практически гарантия, что вас не обманут и вы не останетесь и без покупки, и без денег, и не получите некачественную вещь.

Фото: depositphotos.com
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Пункт второй. Лучше завести виртуальную или дополнительную банковскую карту и переводить на нее ровно столько денег, сколько понадобится для того, чтобы оплатить конкретную покупку.

Оплата товаров, купленных через интернет, основной картой опасна, ведь для свершения покупки нужно ввести все ее реквизиты, а эта информация может быть полезной для мошенников.

Если вам не хочется заводить отдельную карту, можно положить деньги на покупку в электронный кошелек.

Пункт третий: нужно внимательно проверить адрес сайта до момента оплаты товара, ведь покупателей, порой, заманивают на сайты-двойники, названия которых от оригиналов (популярных сайтов) отличаются, например, всего одной буквой, а их дизайн полностью скопирован.

Фото: iStock
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На такой сайт легко попасть, если перейти по ссылке в письме от неизвестного отправителя.

Пункт четвертый: перед тем, как внести персональные и платежные данные, надо убедиться, защищенный ли ресурс вы используете, обратить внимание на защитный протокол, по которому устанавливается соединение: в самом начале адресной строки в браузере должны быть буквы https:// и после них название ресурса, к которому идет подключение. Лучше вовремя обновлять браузер.

Пункт пятый: делать онлайн-покупки лучше из дома или на работе - то есть, там, где доступ к сети wi-fi зашифрован.

Все подробности можно прочитать на сайте Роскачества.

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