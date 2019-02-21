В США демократы подготовили законопроект об отмене режима ЧП

Демократы в нижней палате Конгресса США планируют внести на рассмотрение законопроект об отмене решения президента Дональда Трампа о введении режима ЧП на южной границе страны.

Такую информацию в среду распространила телекомпания NBC, ссылаясь на собственные источники в Демократической партии. По их данным, проект закона будет внесен уже 22 февраля. При этом источники не поясняют, каким образом авторы инициативы предполагают пройти положенную процедуру по ускоренной схеме.

Известно, что автором проекта, который не будет привязан к какой-либо партии, стал член палаты представителей Конгресса Хоакин Кастро (демократ от штата Техас). Он заручился поддержкой более 90 законодателей, пишет ТАСС.

Ранее власти Калифорнии и еще 15 штатов США направили иск в суд с целью оспорить решение Трампа о введении режима ЧП. Они пытаются добиться, чтобы глава Белого дома не смог израсходовать без согласия Конгресса средства на строительство стены на американо-мексиканской границе.

Напомним, 15 февраля Трамп подписал указ о введении чрезвычайного положения на границе с Мексикой. Это позволит американскому лидеру без одобрения Конгресса получить восемь миллиардов долларов. Средства пойдут на возведение или ремонт пограничных ограждений протяженностью в 376,5 км.