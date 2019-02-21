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Вышел трейлер белорусского фильма ужасов "Упыри"

Новости
    21.02.2019, 18:18
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com/ Первая Киновидео Компания Фото: youtube.com/ Первая Киновидео Компания
Фото: youtube.com/ Первая Киновидео Компания

На YouTube опубликован новый тизер-трейлер белорусского "молодежного фильма ужасов "Упыри", на этот раз - решенный в формате анимации и рассказывающий историю мальчика, который утоп, стал монстром и был сожжен на костре. Тем заложив традицию для регулярного зловещего обряда.

Фильм снимается кинокомпанией "Наше кино", для которой он станет дебютом в области полного метра. Кроме того, это дебют в большом кино и режиссеров Макса Сирого и Андрея Гринько.

Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" с Харрисоном Фордом

По его сюжету "иностранцы приезжают в Беларусь и вместе с нашими девушками попадают в разные ситуации. Картина - в том числе о восприятии иностранцами белорусского колорита", - пояснил Сирый концепт ленты, ранее презентованной как "первый белорусский слэшер".

"Белорусский слешер (фильм ужасов) "Упыри" - это история о группе молодых людей, которые в Купальскую ночь случайно оказались на заповедном приграничном озере, разбудив силы древнего зла", - уточнено дополнительно.

Сейчас "Упыри" находятся на стадии пост-продакшна: идет монтаж материала, работа над звуком и компьютерной графикой. Точная дата премьеры будет сообщена позднее.

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