Актер Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса

Пятидесятилетний австралийский актер Хью Джекман и 78-летний британский актер сэр Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гинесса - за свои подвиги на супергеройском Marvel-поприще.

Согласно пояснению IGN, названные установили рекорды по продолжительности пребывания в "марвеловских" образах. Джекман играл своего Росомаху почти семнадцать лет. И столько же Стюарт - профессора Икс.

В последний раз оба героя встретились в отличнейшей драме "Логан" Джеймса Мэнголда в 2017-м.

Джекман появился впервые в образе Росомахи, а Стюарт - в образе профессора Чарльза Ксавьера в 2000 году. После чего австралиец сыграл Росомаху еще восемь раз, а Стюарт профессора - шесть.

При этом Хью признался, что всегда мечтал закрепиться в Книге рекордов - еще с детства. Например, дольше всех в мире играя в бадминтон.

И награда таки нашла героя - на передаче "Этим утром" канала ITV.

Профессор Икс, настоящее имя которого Чарльз Ксавье - лидер и основатель группы Людей Икс. Создан Стэном Ли и Джеком Кёрби. Дебют - первой выпуск комикса "Люди Икс", сентябрь 1963-го.

Росомаха (Wolverine, настоящее имя - Джеймс Хоулетт, также известен как Логан) дебютировал в №180 комикса Incredible Hulk, октябрь 1974-го. Создатели - Лен Уэйн, Джон Ромита-старший и Херб Тримпл.