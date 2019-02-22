Новости

Культовая программа Леонида Парфенова "Намедни" вернется на экраны 14:46
Трейлер: Мел Гибсон и Винс Вон в боевике "Закатать в асфальт" 14:41
В Москву приедут Джон Траволта и дочь Монсеррат Кабалье 14:23
Вышел отличный трейлер вестерна Винсента Д'Онофрио "Малыш" 14:11
Вышел трейлер "Варравы" - последнего фильма Альберта Филозова 12:57

Актер Хью Джекман и Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гиннесса

Новости
    22.02.2019, 15:37
Текст:   Олег Усков

Пятидесятилетний австралийский актер Хью Джекман и 78-летний британский актер сэр Патрик Стюарт попали в Книгу рекордов Гинесса - за свои подвиги на супергеройском Marvel-поприще.

Согласно пояснению IGN, названные установили рекорды по продолжительности пребывания в "марвеловских" образах. Джекман играл своего Росомаху почти семнадцать лет. И столько же Стюарт - профессора Икс.

В последний раз оба героя встретились в отличнейшей драме "Логан" Джеймса Мэнголда в 2017-м.

Фото: youtube.com
Видео: Бри Ларсон обещает "показать парням" в тизере "Капитана Марвел"

Джекман появился впервые в образе Росомахи, а Стюарт - в образе профессора Чарльза Ксавьера в 2000 году. После чего австралиец сыграл Росомаху еще восемь раз, а Стюарт профессора - шесть.

При этом Хью признался, что всегда мечтал закрепиться в Книге рекордов - еще с детства. Например, дольше всех в мире играя в бадминтон.

И награда таки нашла героя - на передаче "Этим утром" канала ITV.

Профессор Икс, настоящее имя которого Чарльз Ксавье - лидер и основатель группы Людей Икс. Создан Стэном Ли и Джеком Кёрби. Дебют - первой выпуск комикса "Люди Икс", сентябрь 1963-го.

Росомаха (Wolverine, настоящее имя - Джеймс Хоулетт, также известен как Логан) дебютировал в №180 комикса Incredible Hulk, октябрь 1974-го. Создатели - Лен Уэйн, Джон Ромита-старший и Херб Тримпл.

Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Новости

Семья Майкла Джексона предъявила HBO иск на 100 млн долларов 11:27
В Якутии изготовят "Оскар" для создателей "Игры престолов" 10:51
В США подадут иск против Джеймса Кэмерона от имени писателя из Чечни 10:40
Умер актер из "Сопрано", "Казино" и фильмов Джармуша Винни Велла 01:41
⧣ видео
Фото: twitter.com/ billboard
Умер басист и вокалист легендарных The Monkees Питер Торк 21.02.2019
Пьяный дебош избитого актера сериала "Солдаты" Абдулова попал на видео 21.02.2019
В Сети появилось еще одно посмертное музыкальное видео Децла 19.02.2019
⧣ Голливуд
Фото: kinopoisk.ru
Вышел трейлер "Тайной жизни домашних животных 2" с Харрисоном Фордом 21.02.2019
Джеймс Кэмерон рассказал о продолжении "Аватара" 20.02.2019
Queen и Адам Ламберт выступят на церемонии вручения "Оскара" 19.02.2019
⧣ фантастика
Фото: kinopoisk.ru
Про Оби-Вана Кеноби из "Звездных войн" снимут "сольный" сериал 20.02.2019
Канал SyFy закрыл сериал автора "Игры престолов" "Летящие сквозь ночь" 20.02.2019
Сериал "Каратель" закрывают после второго сезона 19.02.2019