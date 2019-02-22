Ядерное топливо на БелАЭС ожидают в начале лета

Завершающим аккордом строительства атомного первенца Беларуси в Островце эксперты называют поставку ядерного топлива из Союзного государства. Его прибытие, по словам заместителя министра энергетики Михаила Михадюка, которого 22 февраля цитирует БЕЛТА, ожидается летом текущего года.

Представитель отрасли пояснил, что "в мировой практике, как правило, топливо поставляется за месяц-полтора до физического пуска реактора. Топливо для Островца уже подготовлено, но его поставка - не самоцель. Конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая - июне", - добавил Михадюк.

Ведь после завоза топлива, уточнил он, на станции организуется более жесткий режим ее охраны и допуска в отдельные помещения строителей, монтажников, наладчиков.

"Надо понимать, что с учетом более жесткого режима сбавят темп наладочных работ, которые еще надо проводить на станции", - акцентировал внимание замминистра.

По его словам, сегодня на предприятии уже подготовлена основная инфраструктура - железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки и помещение для хранения ядерного топлива. На стадии завершения и операции по обеспечению физической его защиты на станции.

Как уже сообщал "СОЮЗ", партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химических концентратов, который входит в топливную компанию Росатома. В этой партии 163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, а еще 17 штук будут поставлены в резерв.

И еще один штрих к ядерному объекту РБ. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, а второй - через год.