В мире
22.02.2019 13:10
Текст: Юрий Сизов

Ядерное топливо на БелАЭС ожидают в начале лета

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Завершающим аккордом строительства атомного первенца Беларуси в Островце эксперты называют поставку ядерного топлива из Союзного государства. Его прибытие, по словам заместителя министра энергетики Михаила Михадюка, которого 22 февраля цитирует БЕЛТА, ожидается летом текущего года.

Фото: Виктор Драчев/ТАСС
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Представитель отрасли пояснил, что "в мировой практике, как правило, топливо поставляется за месяц-полтора до физического пуска реактора. Топливо для Островца уже подготовлено, но его поставка - не самоцель. Конкретная дата будет определена по мере необходимости. Если оценивать по нынешней степени готовности, это может состояться в конце мая - июне", - добавил Михадюк.

Ведь после завоза топлива, уточнил он, на станции организуется более жесткий режим ее охраны и допуска в отдельные помещения строителей, монтажников, наладчиков.

"Надо понимать, что с учетом более жесткого режима сбавят темп наладочных работ, которые еще надо проводить на станции", - акцентировал внимание замминистра.

Фото: depositphotos.com
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По его словам, сегодня на предприятии уже подготовлена основная инфраструктура - железнодорожные и автомобильные маршруты, станции перегрузки и помещение для хранения ядерного топлива. На стадии завершения и операции по обеспечению физической его защиты на станции.

Как уже сообщал "СОЮЗ", партия ядерного топлива для начальной загрузки в реактор первого энергоблока БелАЭС изготовлена на Новосибирском заводе химических концентратов, который входит в топливную компанию Росатома. В этой партии 163 тепловыделяющие сборки предназначены для начальной загрузки в реактор, а еще 17 штук будут поставлены в резерв.

И еще один штрих к ядерному объекту РБ. Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт строится по российскому проекту вблизи Островца в Гродненской области. Первый энергоблок планируется ввести в эксплуатацию в текущем году, а второй - через год.

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