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22.02.2019,  
13:14
Текст:  Алексей Брусилов,  Алексей Моисеев

Ирану удалось взломать системы контроля беспилотника США MQ-9 Reaper

Стали известны некоторые подробности инцидента с американским разведывательно-ударным беспилотным летательным аппаратом на Ближнем Востоке.

Командующий Аэрокосмическими силами КСИР Ирана генерал Хаджизаде сообщил в четверг, что его подчиненные смогли осуществить незаметное проникновение в системы контроля над некоторыми американскими БПЛА в Сирии и Ираке. Данные об этом приводит Fars News Agency.

Фото: short filme \ youtube.com
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Как пояснил военный эксперт Юрий Лямин, в результате иранские военные получили возможность "снимать" полученную беспилотниками разведывательную информацию.

"В качестве доказательств были приведены кадры с перехваченных видео американских БПЛА.

В том числе показано, как один из американских беспилотников (MQ-9 Reaper) совершает жесткую посадку в пустыне в 10 км от американской базы.

После этого продемонстрированы кадры с другого БПЛА, снимавшего этот лежащий на земле Reaper, по которому американцы наносят ракетный удар, чтобы исключить его попадание противнику.

При этом иранцы не заявляют, что это они посадили MQ-9 Reaper. По словам генерала Хаджизаде, он совершил жесткую посадку из-за технических неисправностей", - рассказал Лямин.

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