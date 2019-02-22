Культовая программа Леонида Парфенова "Намедни" вернется на экраны

Культовый, познавательный, информационно ценный и отлично сделанный телепроект Леонида Парфенова "Намедни" возрождается.

Как сообщил через свой Twitter продюсер Илья Овчаренко, с марта обновленная программа будет выходить на YouTube-канале Parfenon.

"Возвращаем великое. Те годы, которых никогда не было", - уточнил Овчаренко в комментариях к своему твиту.

Новые выпуски расскажут о сороковых-шестидесятых годах прошлого века. Как Парфенов анонсировал в интервью ранее - с 1946-го по 1960-й.

"Намедни", изначально - как "неполитические новости", выходили с ноября 1990 года на втором канале Центрального телевидения, вскоре переехав на НТВ.

В 1996-м начал выходить документальный цикл "Намедни 1961-1991. Наша эра".