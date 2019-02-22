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22.02.2019 15:22
Рубрика: Легковые авто

Mitsubishi рассказала о мировых премьерах на Женевском автосалоне

Текст: Виктория Чернышева
Фото: Пресс-служба Mitsubishi. Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
Фото: Пресс-служба Mitsubishi.

К международному автосалону в Женеве, который пройдет с 5 по 17 марта, Mitsubishi готовит две мировых премьеры. Компания представит электрический внедорожник Engerberg Tourer и новый компактный кроссовер ASX 2020 модельного года. Также японский автопроизводительм впервые презентует в Европе пикап L200 и покажет инновационный пакет Dendo Drive House.

Новое изображение Engerberg Tourer появилось накануне на сайте Mitsubishi Motors. Пока технические характеристики авто не разглашаются.

Фото: Пресс-служба Mitsubishi.
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А вот о европейской версии L200 известно, что пикап разработан в духе утилитарного спортивного внедорожника. Автомобиль оснастили недавно разработанным 2,2-литровым турбодизельным двигателем в паре с 6-ступенчатой автоматической (либо механической) коробкой передач.

Как уточнили в компании, пакет Dendo Drive House позволит автоматически генерировать и делиться энергией между автомобилем и домом. Это система, состоящая из солнечных панелей и двунаправленного зарядного устройства с использованием технологии Vehicle-to-Home (V2H), а также аккумуляторной батареи для дома и внедорожника Outlander PHEV. Пакет поможет уменьшить счета за электроэнергию и снизить расходы на топливо.

Еще один любопытный экспонат на стенде Mitsubishi - информационно-развлекательная система Mitsubishi Connect с технологией SDA (Smartphone-link Display Audio). Она обеспечит безопасность, предоставит дополнительную техническую информацию о состоянии автомобиля, а также даст доступ к развлекательным услугам.

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